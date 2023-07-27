Новосибирская прокуратура заставила чиновников взять в собственность линии ЛЭП и подстанции

Прокурор г. Бердска Аркадий Козлов. Фото: прокуратура НСО.

Сотрудники бердской прокуратуры проверили соблюдение законодательства об электроэнергетике. И выяснили, что 38 объектов - линии ЛЭП и трансформаторные подстанции - числятся бесхозными.

- Прокурор внес представление главе Бердска. По результатам его рассмотрения мэрия подала иск в суд о признании бесхозяйственными указанных объектов, а также передаче их в муниципальную собственность, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Городской суд требования местной администрации удовлетворил полностью. Сейчас объекты вносят в реестр муниципального имущества.

Напомним, в Новосибирске 12 тысяч человек остались без света из-за обрыва ЛЭП при строительстве моста через Обь. Электричества в домах людей не было несколько часов.

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