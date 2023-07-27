В лесах Новосибирской области начался сезон лисичек

В лесах Новосибирской области начали собирать лисички. Фото: предоставлено местной жительницей

В лесах Новосибирской области начали собирать лисички. Грибные паблики так и пестрят фотографиями ярко-рыжих дикоросов. Одна из местных жительниц рассказала КП-Новосибирск о своем «солнечном» урожае.

Сибирячка поехала в Мошково за белыми грибами и в процессе наткнулась на скопление лисичек.

− Набрали полведра. Место незнакомое, наугад собирали. Ехали за белым, − отметила женщина.

Она добавила, что первые лисички появились неделю назад. Сейчас сезон в самом разгаре.

− Сезон начинается, когда тепло и дожди совпадают. Наверное, пора. Но мы всегда позже собирали, − подчеркнула местная жительница.

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