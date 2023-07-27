В Калининском районе Новосибирска сгорел жилой двухэтажный дом

Огонь с горящего дома мог перекинуться на соседние здания. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На улице Овчукова в Новосибирске сгорел двухэтажный жилой дом. ЧП произошло около 15 часов 27 июля.

- К моменту прибытия первых подразделений пожарных дом был полностью в огне, - сообщили подробности в ГУ МЧС России по НСО. - Крыша обрушилась по всей площади здания. Была угроза распространения на соседние жилые дома. Со слов соседей, внутри горящего строения никого не было.

За 15 минут пожарные потушили открытый огонь. Предварительная площадь возгорания составила 150 м2. После огнеборцы обошли пепелище: погибших не нашли, пострадавших тоже не зарегистрировано.

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