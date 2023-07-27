Центральная клиническая больница в Новосибирске возобновила работу после пожара

В Советском районе Новосибирска возобновила работу Центральная клиническая больница. Фото: Минздрав НСО

В Советском районе Новосибирска возобновила работу Центральная клиническая больница. Больше месяца назад в медучреждении произошел пожар.

Сейчас в ЦКБ вновь ведутся экстренный и плановый приемы в отделениях гинекологии, хирургии, колопроктологии, урологии, а также в лор-отделении.

− Возобновлено реанимационное сопровождение по всем профилям. В плановом порядке госпитализируют пациентов с нарушением ритма сердца, − сообщили в региональном Минздраве.

Отделения временно разместили в корпусах, которые не пострадали при пожаре. Большинство «переехали» в родильный дом. Больница прошла экспертизу Роспотребнадзора, получив лицензию на медицинскую деятельность на новом месте по каждому направлению.

Первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов проконтролировал восстановление сгоревшей кровли. Рабочие уже установили деревянные конструкции, проложили на чердаке новые трубы отопления. В настоящее время они укладывают металлическое покрытие.

Напомним, ЧП произошло 4 июня 2023 года. В момент возгорания в больнице находились 173 человека, 143 из них − пациенты, причем шестеро находились в отделении реанимации. Всех эвакуировали, многих перевезли в региональный сосудистый центр.

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