Жителя Новосибирской области, пытавшегося сбыть крупную партию наркотиков, отправили в колонию на 10 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области Обской городской суд вынес приговор наркодилеру. Его обвинили в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиком и хранении запрещенных веществ без цели сбыта. Подробности рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

– По данным следствия, обчанина для совершения преступления подыскало и привлекло неустановленное лицо. Он через Сеть получил сведения о местонахождении наркотика, извлек запрещенные вещества и доставил их в тайники, которые находились в Оби. Там он продолжил незаконно хранить их в целях последующего сбыта. Еще часть наркотиков хранил при себе и употреблял, – уточнили в надзорном ведомстве.

У сибиряка правоохранители изъяли свыше 20 граммов наркотиков.

Суд вынес наркодилеру приговор – 10 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу

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