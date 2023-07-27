Экологическую тропу «Зверобой» обновят в Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области обновят экологическую тропу «Зверобой». Фото: правительство НСО
В Искитимском районе Новосибирской области обновят экологическую тропу «Зверобой». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
Министр подчеркнул, что в планах именно обновить экотропу. Реконструкцию там проводить не будут.
По словам Евгения Шестернина, на территории проведут санитарную уборку пешеходной части. Также запланированы ремонт деревянных конструкций и установка новых информационных стендов.
Экотропа была открыта в 2016 году. Проходит она недалеко от памятника природы областного значения «Бердские скалы». Экологическая тропа является частью Легостаевского заказника, в котором насчитывают более 150 краснокнижных растений и животных.
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