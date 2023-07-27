В поле под Новосибирском перевернулся каршеринговый автомобиль. Фото: стоп-кадр // "Новосибирск с огоньком".

В гречишном поле рядом с селом Береговое под Новосибирском перевернулся каршеринговый авто. Его заметили очевидцы и сняли на видео. Его они опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно, что машина одиноко лежала в поле, опрокинувшись на крышу. Водителя в салоне не было. Зато рядом были разбросаны детали от разбитой иномарки. При каких обстоятельствах произошло ДТП, и пострадал ли водитель, очевидцы не уточнили.

В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что случилась авария на 8 км автодороги Боровое-Береговое.

– Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место происшествия, материал оформлен как ДТП с материальным ущербом, сообщений о пострадавших на данный момент в Госавтоинспекцию не поступало, – сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.

В ГИБДД ищут водителя авто-перевертыша.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber