Назван самый популярный у новосибирцев парк города

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

С приходом летнего сезона жители мегаполиса стремятся на природу, где можно насладиться свежим воздухом и отдохнуть от интенсивного городского ритма. При этом для многих самыми доступными рекреационными зонами становятся местные парки, до которых относительно несложно добраться. Комфорт в скверах сегодня определяется не только благоустроенной территорией и развитой инфраструктурой, но и качеством сигнала сотовой связи. Поэтому МегаФон обеспечивает в местах отдыха Новосибирска стабильное покрытие высокоскоростным интернетом - как в давно знакомых новосибирцам локациях, так и в новых, среди которых «Мира Парк» и парк «Арена» у нового ЛДС.

Специалисты оператора составили рейтинг парков, в которых новосибирцы не только прогуливаются, но и активно пользуются Интернетом и голосовой связью. По данным оператора, самым популярным местом у горожан в нынешнем июне стал памятник природы областного значения - «Дендропарк». В этом году здесь запланирована масштабная реконструкция, целью которой является сохранение и приумножение уникальных видов растений. Эта локация оказалась в лидерах как по количеству «сгенерированной» здесь информации, так и числу посетителей. Причем мобильная активность здесь растет: трафик передачи данных в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился уже в 1,5 раза.

На втором месте рейтинга - Михайловская набережная. За июнь посетители «прокачали» здесь почти 30 тысяч гигабайт. Заметно преобразившаяся за последние годы территория, несомненно, стала местом притяжения горожан. Кроме того, возможность совершить променад по обновлённым дорожкам, а также прокатиться на теплоходе привлекает гостей и из соседних регионов. В июне этого года набережную посетили туристы из Москвы и области (13% от общего числа путешественников), Кузбасса и Барнаула (12%), Якутии (9%) и Иркутской области (5%).

Замыкает рейтинг мест, к которым горожане питают особую любовь, парк культуры и отдыха «Берёзовая роща». Статистика оператора говорит о том, что посетители не только прогуливаются по его территории, кормят белочек и ходят в контактный зоопарк. Они также активно общаются в мессенджерах, выкладывают фотографии в социальные сети, просматривают и загружают видео. Объём информации, потраченный здесь в июне, составил 25 тысяч гигабайт.

- Парки не зря называют «лёгкими» города. Для многих жителей это возможность получить глоток свежего воздуха в пределах мегаполиса. Последнее время такие территории активно благоустраивают, благодаря этому количество посетителей в парках прибывает и не только в летний сезон. Например, на Михайловской набережной этой весной число отдыхающих увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом, а трафик вырос в 1,2 раза, - комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук. - Мы постоянно анализируем мобильную активность в регионе и на основе больших данных прогнозируем дальнейший рост нагрузки. Наши инженеры заранее модернизируют и строят сеть там, где это необходимо для максимального числа абонентов.