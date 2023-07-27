Под Новосибирском женская пилотажная группа «Барсы» покажет новую фигуру на авиашоу в Мочище

На авиашоу в Мочище женская пилотажная группа «Барсы» продемонстрирует новую фигуру в небе. Фото: https://vk.com/surgut_aerobatic_team

На авиашоу в Мочище женская пилотажная группа «Барсы» продемонстрирует новую фигуру в небе. Об этом на пресс-конференции 27 июля сообщила одна из пилотов Елена Диколенко.

− У нас появилось несколько новых фигур. Название для одной из них мы так и не смогли придумать. Нам пришла идея – чтобы это сделали сами зрители, которые смотрят авиашоу и наблюдают за нами в интернете. Информация будет находиться в нашей группе «ВКонтакте», мы разместим кусочек видео с новой фигурой, − отметила участница пилотажной группы.

Елена добавила – им будет очень приятно летать и осознавать, что название для новой фигуры придумали именно посетители фестиваля.

Ранее КП-Новосибирск опубликовала программу авиашоу в Мочище 2023 года «Виват, Россия!».

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