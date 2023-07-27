Томич, организовавший в Новосибирске незаконный бизнес по трейдингу, заработал 9,5 млн. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Томской области. Он организовал незаконную предпринимательскую деятельность. Обучал желающих торговле на бирже. Благодаря этому заработал 9,5 млн рублей. Ранее на томича возбудили уголовное дело за незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере.

- Было установлено, что с марта 2021 года по август 2022 года 26-летний житель Томска организовал без лицензии незаконный бизнес в сфере образования. Он привлек работников, арендовал 3 помещения под офис в Железнодорожном районе Новосибирска, а также купил компьютерное оборудование, необходимое для оказания образовательных услуг посредством видеообщения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обвиняемый самостоятельно в нарушение порядка, установленного законом, разработал программы обучения. Состояли они из тем в области торговли на финансовом (биржевом) рынке, – уточнили подробности в ГУ МВД по Новосибирской области.

Для того, чтобы придать видимость законности своему промыслу, бизнесмен оказывал образовательные услуги по договору. Под видом консультационных услуг.

Известно, что за 10-дневное обучение ученики платили 50 тысяч рублей. Всего курсы прошли свыше 120 человек. А бизнесмен обогатился на 9,5 млн рублей.

Незаконный бизнес томича накрыли сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке спецподразделения полиции.

- В ходе следственных действий полицейские изъяли ежедневники, банковские карты, телефоны, ноутбуки, моноблоки, системные блоки. Все это признали вещдоками по уголовному делу.

Бизнесмену предъявили обвинение. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

Уголовное дело томича по существу рассмотрят в Железнодорожном районом суде Новосибирска.

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