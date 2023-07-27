«Купили баллончик и напились»: стало известно, как подростки готовились к убийству сверстника под Новосибирском

Подросток находится в больнице, он получил более 70 ножевых ранений. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ // "АСТ-54"

Жители села Плотниково требуют наказать подростков, напавших на 15-летнего приятеля под Новосибирском. Они нанесли ему 70 ножевых. Знакомый подозреваемых рассказал, как подростки готовились к нападению:

- Саша* давно хотел это сделать. Он был на нервах. Мы поехали купить перцовый баллончик. Мы приехали обратно с Сашей*, напились вдровину. Выпили пива, очень много. Начали обсуждать с Сашей* и Артемом*: так и так, мол я с ними должен пойти. Около недели назад мы обсуждали, как планировали. Я не одумался, просто так обстоятельства сложились, что не пошел. Я бы бил его за все, что он сделал мне. Но не ножом – ногами бы пинал, - рассказал подросток на аудиозаписи, предоставленной КП-Новосибирск местными жителями.

ЧП случилось вечером 28 июня в селе Плотниково под Новосибирском. По данным следствия, двое восьмиклассников позвали потерпевшего встретиться на берегу реки, якобы чтобы отдать долг в 10 тысяч рублей. Подростки напали на приятеля: распылили газовый баллончик и нанесли ему около 70 ударов ножом, а затем скрылись. Подросток чудом выжил: к утру смог доползти до ближайшего дома, где его спасли местные жители.

«Скорая» отвезла 15-летнего мальчика в реанимацию, через несколько дней он пошел на поправку и его перевели в обычную палату. Следователи задержали подозреваемых: 15-летнего нападавшего отправили в СИЗО, а 14-летнему назначили домашний арест. Местные жители потребовали ужесточить меру пресечения второму подростку. Они собрали 140 подписей под коллективным обращением к уполномоченному по правам человека Новосибирской области.

* Имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мальчики тихие, один занимался боксом»: что известно о школьниках, нанесших более 70 ранений однокласснику под Новосибирском

Под Новосибирском затравили семью 14-летнего подростка, изрезавшего одноклассника ножом до комы (подробнее)

«Глаза шипели от боли»: подросток, получивший больше 70 ножевых, рассказал, за что его пытались убить друзья

Изрезанный подросток из Новосибирской области рассказал, за что его пытались убить (подробнее)

Под Новосибирском жители Плотниково потребовали арестовать 14-летнего мальчика, подозреваемого в нанесении 70 ножевых подростку

Письмо к прокурору и СК подписали 140 человек (подробнее)