В Новосибирске на День ВДВ 2 августа отключат фонтаны

В День ВДВ в Новосибирске не будут работать фонтаны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День ВДВ в Новосибирске не будут работать фонтаны. Об этом КП-Новосибирск сообщил директор МУП «Городской фонтан» Валерий Науменко.

Праздник отмечается 2 августа. Одной из неизменных традиций всех причастных к Воздушно-десантным войскам считается купание в фонтанах.

В целях безопасности конструкции отключат на весь день, воду из чаш сольют. Дело в том, что купание в фонтанах может привести к трагическим последствиям. По словам Валерия Науменко, так однажды уже было.

− Слышал, что была такая история. Не при мне. Человек нырнул «щучкой» в фонтан, сломал шею и погиб. На глазах у своей семьи, в день ВДВ, − рассказал КП-Новосибирск директор МУП «Городской фонтан».

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