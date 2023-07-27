Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 5:46

В Новосибирске на День ВДВ 2 августа отключат фонтаны

Это сделают в целях безопасности
Анастасия ХРОМЫХ
В День ВДВ в Новосибирске не будут работать фонтаны.

В День ВДВ в Новосибирске не будут работать фонтаны.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День ВДВ в Новосибирске не будут работать фонтаны. Об этом КП-Новосибирск сообщил директор МУП «Городской фонтан» Валерий Науменко.

Праздник отмечается 2 августа. Одной из неизменных традиций всех причастных к Воздушно-десантным войскам считается купание в фонтанах.

В целях безопасности конструкции отключат на весь день, воду из чаш сольют. Дело в том, что купание в фонтанах может привести к трагическим последствиям. По словам Валерия Науменко, так однажды уже было.

− Слышал, что была такая история. Не при мне. Человек нырнул «щучкой» в фонтан, сломал шею и погиб. На глазах у своей семьи, в день ВДВ, − рассказал КП-Новосибирск директор МУП «Городской фонтан».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber