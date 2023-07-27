В Новосибирске 19-летнего закладчика поймали на почте при получении таблеток. Фото: стоп-кадр.

На станции Инская задержали 19-летнего новосибирца при получении посылки из Ставропольского края. Экспертиза показала, что в посылке были таблетки, имеющие в составе сильнодействующее вещество.

Также транспортные полицейские обнаружили тайник. Из него наркодилер должен был забрать свыше 50 граммов наркотика. Его он планировал реализовать в Новосибирске через закладки. Стоимость такой партии на черном рынке составляет примерно 500 тысяч рублей.

– На подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», – сообщили в УТ МВД СФО.

Суд отправил парня в СИЗО на время следствия.

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