Новосибирский суд не восстановил в должности экс-замдиректора «Вектора» Елену Гаврилову. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске не восстановили в должности экс-заместителя гендиректора «Вектора» Елену Гаврилову. Ранее ее сократили в связи с увольнением руководителя Рината Максютова.

Гаврилова сочла свое увольнение незаконным. Она обратилась в Новосибирский районный суд с требованием восстановить ее в должности. Суд рассмотрел дело в июле 2023.

Как сообщают суды общей юрисдикции Новосибирской области, требования Гавриловой не удовлетворили. Женщине отказали в восстановлении в должности заместителя гендиректора «Вектора».

Ранее КП-Новосибирск писала, что Максютов тоже оспаривает в суде свое увольнение. Его лишили должности в мае 2023 в связи с утратой доверия.

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