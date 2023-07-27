«Держался из последних сил»: в Новосибирске спасатели сняли мужчину с балконной решетки

Мужчина стоял на решетке балкона, расположенного на втором этаже. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели помогли мужчине – он стоял на решетке балкона, расположенного на втором этаже. Вызов поступил на улицу Объединения 27 июля в 04:12.

На место прибыли представители Муниципальной аварийно-спасательной службы города. Они обнаружили с внешней стороны балкона 38-летнего сибиряка.

− Он стоял на решетке балкона и держался из последних сил. При помощи приставной лестницы мужчина спустился самостоятельно, − рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Внизу мужчину ждали сотрудники полиции и бригада врачей скорой помощи. Как он оказался на балконной решетке – остается только гадать.

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