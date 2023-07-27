В Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП в Новосибирске, где легковушка насмерть сбила велосипедиста

Стали известны подробности смертельного ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Стали известны подробности ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске, в котором погиб велосипедист. Трагедия произошла утром в четверг, 27 июля.

Как рассказали в Госавтоинспекции по городу, автомобиль Hyundai Solaris двигался по Бердскому шоссе в сторону Проспекта Строителей. Недалеко от дома № 15 к.1 по улице Речкуновской 29-летний водитель сбил велосипедиста. Он ехал в попутном направлении и в какой-то момент начал совершать маневр − перестраиваться с крайней правой полосы в левую.

− В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист − мужчина 1954 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, − отметили в публикации.

На месте смертельного ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

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