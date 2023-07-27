В Новосибирской области раскрыли два угона отечественных авто

Два угона отечественных авто раскрыли в Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два угона отечественных авто раскрыли в Новосибирской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Один из инцидентов произошел в городе Искитиме. Сообщение в полицию об угоне поступило 24 июля. Выяснилось, что кто-то завладел чужим «ВАзом», который стоял у дома по улице Большевистской. Прибыв на место, полицейские обнаружили автомобиль недалеко от указанного адреса.

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый за кражу 19-летний житель Черепановского района.

− Как выяснили полицейские, он приехал в гости к матери. Увидев, как местный житель убирает ключи от автомобиля, похитил их и поехал кататься, после чего бросил автомобиль и скрылся, − рассказали в МВД.

Второй случай произошел в Сузунском районе 16 июля. Владелец сообщил об угоне автомобиля «Лада Гранта». Машину нашли брошенной в кювете. Оказалось, что авто угнал 53-летний местный житель.

Возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Оба сибиряка находятся под подпиской о невыезде.

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