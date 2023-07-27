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НовостиПроисшествия27 июля 2023 2:48

На Бердском шоссе в Новосибирске легковушка насмерть сбила велосипедиста

Иномарка насмерть сбила велосипедиста в Новосибирске
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На Бердском шоссе в Новосибирске насмерть сбили велосипедиста. Фото: "Инцидент Новосибирск".

На Бердском шоссе в Новосибирске насмерть сбили велосипедиста. Фото: "Инцидент Новосибирск".

27 июля на Бердском шоссе в Новосибирске под колесами машины погиб велосипедист. Произошло ДТП на Бердском шоссе около Нижней Ельцовки.

– Велосипедиста сбил Hyundai Solaris. От полученных травм мужчина погиб на месте, – сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам свидетелей аварии, велосипедист ехал в правом углу. А потом начал пересекать проезжую часть по диагонали.

– Тут его и сбили в среднем ряду, - добавили очевидцы.

Из-за аварии движение в сторону Академгородка затруднено.

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