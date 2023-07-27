По требованию судебных приставов житель Бердска освободил проезд к дому соседей

Бердчанин освободил проезд к дому соседей по требованию судебных приставов. Фото: ГУ ФССП России по НСО
Бердчанин освободил проезд к дому соседей по требованию судебных приставов. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.
Выяснилось, что 47-летний мужчина установил ворота с калиткой на подъезде к своему дому. Однако конструкция перекрыла проезд на соседний участок. Договориться между собой сибиряки не смогли, в итоге дело дошло до суда. Служители Фемиды постановили демонтировать установленную конструкцию в течение месяца.
Но житель Бердска не спешил исполнять решение суда.
− Мужчина несколько месяцев продолжал уклоняться от исполнения обязательств, пока пристав-исполнитель не напомнила гражданину, что помимо демонтажа в судебном решении определено взыскание неустойки в размере 500 рублей за каждый день просрочки, − говорится в публикации.
Более того, в отношении должника вынесли исполнительский сбор в бюджет РФ в размере пяти тысяч рублей. После этого мужчина убрал ворота и оплатил исполнительский сбор. Ему остается заплатить еще 41 тысячу рублей неустойки.
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