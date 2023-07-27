Новосибирец обратился к главе СКР Бастрыкину после группового избиения

На новосибирца напала группа лиц, он оказал сопротивление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Новосибирской области записал обращение к главе СК России Александру Бастрыкину. Поводом стала история с групповым избиением.

Инцидент произошел в мае 2021 года − на сибиряка напала группа лиц. Он, обороняясь, применил физическую силу. После этого нападавшие скрылись.

По словам местного жителя, нападавших до сих пор не привлекли к ответственности.

− Напротив: по встречному заявлению суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и обязал выплатить нападавшим моральный ущерб и процессуальные расходы, − сообщили в приемной председателя СК России «ВКонтакте».

Новосибирец попросил Александра Бастрыкина разобраться в произошедшем. После опубликованного видеобращения представители СУ СК России по Новосибирской области организовали процессуальную проверку.

Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по НСО Евгению Долгалеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.

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