Новосибирец обратился к главе СКР Бастрыкину после группового избиения

На новосибирца напала группа лиц, он оказал сопротивление.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Новосибирской области записал обращение к главе СК России Александру Бастрыкину. Поводом стала история с групповым избиением.
Инцидент произошел в мае 2021 года − на сибиряка напала группа лиц. Он, обороняясь, применил физическую силу. После этого нападавшие скрылись.
По словам местного жителя, нападавших до сих пор не привлекли к ответственности.
− Напротив: по встречному заявлению суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и обязал выплатить нападавшим моральный ущерб и процессуальные расходы, − сообщили в приемной председателя СК России «ВКонтакте».
Новосибирец попросил Александра Бастрыкина разобраться в произошедшем. После опубликованного видеобращения представители СУ СК России по Новосибирской области организовали процессуальную проверку.
Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по НСО Евгению Долгалеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.
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