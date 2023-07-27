В Новосибирске власти хотят продлить Красный проспект

Красный проспект в Новосибирске хотят продлить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Красный проспект в Новосибирске хотят продлить. О планах развития дорожной сети высказался губернатор региона Андрей Травников.

Развивать уличную сеть будут постепенно. В этом году должны начаться работы по продлению улицы Богдана Хмельницкого в сторону Клюквенного. В следующем году планируют достроить недостающий участок и реконструировать улицу Георгия Колонды.

Также губернатор поставил перед муниципалитетом задачу – разработать проектную документацию для продления Красного проспекта. Местные власти вместе с представителями регионального Минтранса должны решить, где будет заканчиваться улица.

− В идеале – выходом на Северный обход, − отметил Андрей Травников.

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