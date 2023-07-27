В Новосибирске власти хотят продлить Красный проспект

Красный проспект в Новосибирске хотят продлить.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Красный проспект в Новосибирске хотят продлить. О планах развития дорожной сети высказался губернатор региона Андрей Травников.
Развивать уличную сеть будут постепенно. В этом году должны начаться работы по продлению улицы Богдана Хмельницкого в сторону Клюквенного. В следующем году планируют достроить недостающий участок и реконструировать улицу Георгия Колонды.
Также губернатор поставил перед муниципалитетом задачу – разработать проектную документацию для продления Красного проспекта. Местные власти вместе с представителями регионального Минтранса должны решить, где будет заканчиваться улица.
− В идеале – выходом на Северный обход, − отметил Андрей Травников.
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