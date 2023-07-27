«В душ сходить невозможно, из крана — кипяток»: новосибирцы пожаловались на отсутствие холодной воды в доме

Жители дома № 98 на улице Троллейная в Новосибирске пожаловались на необычную проблему. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители дома № 98 на улице Троллейная в Новосибирске пожаловались на необычную проблему. У них из крана не идет холодная вода, бежит только кипяток.

— Началось все еще этой зимой. У соседей лопнул бачок в туалете, долго звонили по телефону аварийной службы, и спустя две недели нашли, что протекает горячая и поэтому холодная вода перегревалась. Исправили, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома. — А летом, с начала июля, все началось снова. Из крана для холодной воды бежит кипяток, вода в нем даже горячее того, где должны быть горячая! Невозможно ни в душ сходить, ни даже посуду помыть. 10 числа я оставила заявку, прошло три дня, а ничего не изменилось. 13 июля мне сказали, что не нашли ключи от подвала. Приехал сотрудник с градусником, провел замер — у нас из крана для холодной воды бежит вода температурой 32 градуса.

Девушка отметила, что при последнем звонке в аварийную службу ей отметили, что заявка принята, но до теплосетей пока дозвониться не удается, и все, что они могут сделать — это просто отключить воду.

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