В Новосибирске ищут 16-летнего подростка, сбежавшего из больницы в Красноярске

В Новосибирске ищут 16-летнего Юрия Сафонова из города Минусинск Красноярского края. Фото: "ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ-АБАКАН"

В Новосибирске ищут 16-летнего Юрия Сафонова из города Минусинск Красноярского края. Подросток сбежал из больницы в Красноярске 10 июля.

— Приметы: рост 170, среднее телосложение, светло-русые волосы, — сообщается в ориентировке Отделения Национального центра помощи детям по Республике Хакасия. — На момент своего исчезновения подросток был одет в светлую футболку, пижамные штаны серо-зеленого цвета в клетку и темно-синие сланцы.

Волонтеры предполагают, что подросток может находиться на территории Новосибирска. Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Юрия, поисковики просят сообщить им по номерам телефона 8-913-546-97-92, 8-800-700-56-76 или в полицию по единому номеру 112.

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