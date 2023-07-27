В Новосибирске женщина-инвалид упала с эскалатора в метро

В Новосибирске женщина на инвалидном кресле упала с эскалатора в метро. Фото: предоставлено очевидцем/ Сибкрай. ru

В Новосибирске женщина на инвалидном кресле упала с эскалатора в метро. ЧП случилось 26 июля на станции «Площадь Ленина» со стороны выхода к Краеведческому музею. Очевидцы предполагают, что она могла потерять сознание.

— Я спускалась в метро около 13:15, когда увидела женщину, лежащую без сознания внизу эскалатора. Рядом было ее инвалидное кресло. Через несколько минут женщина пришла в сознание, она была в шоковом состоянии, пыталась встать — полицейские смогли ее удержать и усадили. Прохожие им порекомендовали уложить ее с учетом возможных травм, — рассказала очевидица Екатерина изданию Сибкрай. ru.

Позже на место прибыли медики и забрали женщину в больницу. В метрополитене сообщили, что пострадавшей оказали необходимую помощь и сейчас проводят внутреннее расследование, чтобы разобраться в произошедшем.

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