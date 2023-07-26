Новосибирский студент придумал электронный поводырь с ультразвуком

Изобретение новосибирского студента. Фото: НГТУ НЭТИ.
В НГТУ НЭТИ создали устройство, которое поможет слабовидящим людям лучше ориентироваться в пространстве. Разработкой занимался студент факультета радиотехники и электроники Виктор Смирнов.
- Мое устройство помогает получать информацию об окружающем пространстве. Действует по типу трости: расстояние до крупных предметов измеряется при помощи ультразвука, а после его передает вибрация, - рассказал разработчик.
Студент уточнил, что в России подобных разработок почти нет – все качественные аналоги сделаны за рубежом и они дорогостоящие. Кроме удобного дизайна, в его устройстве есть батарея, которую можно заряжать.
В вузе уточнили, что магистрант уже получил на свою разработку грант в 1 млн рублей: он планирует доработать «поводыря» и вывести его в продажу.
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