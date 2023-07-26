Бывшего сисадмина WEX из Новосибирска, укравшего криптовалюты на 3 миллиарда рублей, будут судить в Москве

Это первое в России дело о краже средств криптобиржи.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Бывшего сисадмина криптобиржи WEX — новосибирца Алексея Иванова, будут судить в Москве. В 2018 году он вывел из платформы 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
— 21 июля 2023 года Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил ходатайство обвиняемого Иванова и его защитников об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела для рассмотрения в Мещанский районный суд города Москвы, — указано в публикации ведомства.
Еще в 2018 году, находясь в Новосибирске, он обокрал онлайн-платформу, перекрыв доступ собственнику биржи и пользователям. Тогда он присвоил себе криптовалюту на 3 миллиарда 167 миллионов рублей по курсу 2018 года.
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