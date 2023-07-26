Под Новосибирском 28 июля простятся с погибшим на СВО гранатометчиком

Алексею Ерёмину было 52 года. Фото: Администрация города Бердска/ВКонтакте.

Жители Бердска в пятницу, 28 июля, простятся с погибшим в зоне СВО Алексеем Ерёминым. Об этом сообщили в мэрии.

- 18 июля при исполнении воинских обязанностей в ходе проведения спецоперации погиб гранатометчик мотострелкового батальона - рядовой Алексей Анатольевич Ерёмин, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике городской администрации ВКонтакте.

52-летний Алексей Ерёмин коренной бердчанин: здесь родился и вырос, а также окончил школу и политехнический колледж. В зону СВО он отправился после заключения контракта.

Представители мэрии и военкомата, совета депутатов и общественных организаций выразили глубокое соболезнование родным и близким Алексея Ерёмина. Прощание с бойцом состоится в пятницу, 28 июля, с 12 до 13 часов около кафедрального собора Преображения Господня.

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