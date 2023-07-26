Новосибирский троллейбус убил собаку-поводыря из-за поврежденной изоляции высоковольтного провода

Собаку убило током от троллейбуса. Фото: стоп-кадр видео Инцидент Новосибирск.

Во время осмотра сотрудники новосибирского депо увидели повреждение изоляции высоковольтного провода у троллейбуса №24. Именно этот транспорт 21 июля током убил собаку-поводыря местной жительницы Ирины Бурмистровой.

— Осмотром троллейбуса на месте происшествия и в депо установлено, что на одном из высоковольтных проводов имеется локальное повреждение изоляции, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города.

Из-за из-за нарушения изоляции кузов стал проводником тока — это и привело к трагедии. Замеры показали: ток утечки не превышал 0,4 мА при максимально допустимом 1,5 мА. В муниципалитете добавили, что для человека такой уровень тока не страшен.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что хозяйка погибшей в троллейбусе собаки-поводыря будет добиваться суда.

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