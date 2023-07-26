В Новосибирской области прокуратура проверит перевозчиков, после того, как на пассажирку упала дверь автобуса

В Новосибирской области прокуратура проверит минтранс и перевозчиков,
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области прокуратура проверит минтранс и перевозчиков, после инцидента с дверью автобуса, упавшей на женщину. Инцидент случился в среду, 26 июля: сибирячка получила травму головы.
— Совместно с органами контроля прокуратура проверит организацию регулярных перевозок, исполнение законодательства при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Ведомство даст оценку работе органов госвласти, местного самоуправления и перевозчиков.
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