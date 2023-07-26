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НовостиПроисшествия26 июля 2023 15:52

В Новосибирске молодая девушка обманула продавца табачной лавки, показав ему фальшивый перевод

В Первомайском районе Новосибирска девушка рассчиталась в табачной лавке, показав картинку-обманку с «переводом»
Данила ШУЛЯК
Девушка показала фальшивый перевод. Фото: Моя Первомайка.

Девушка показала фальшивый перевод. Фото: Моя Первомайка.

В Новосибирске сотрудники табачной лавки по улице Шмидта пожаловались на хитрую покупательницу. Пост о мошеннице опубликовали в сообществе «Моя Первомайка» во ВКонтакте вечером 26 июля.

— Девушка оплачивала покупку переводом на карту продавца, но фактически перевода не произвела — лишь показала картинку-обманку, — сообщили редакции группы пострадавшие хозяева магазина.

По словам жителей Первомайского района, местных продавцов уже обманывали с помощью такой уловки.

— Это не первый случай, когда в нашем районе люди показывают фейковые переводы. Эти картинки, судя по всему, как-то генерируются, создаются. Предпринимателям действительно стоит осторожнее относиться к таким вещам — лучше проверять платеж в мобильном банке, — говорит местная жительница Светлана Харузина КП-Новосибирск.

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