В Новосибирске суд в третий раз оправдал блогера Гомзякова, обвиняемого в убийстве подписчика

В Новосибирске суд в третий раз оправдал блогера Анатолия Гомзякова. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске суд в третий раз оправдал блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняли в убийстве подписчика. Ранее коллегия присяжных дважды признавала его невиновность, однако дело возвращалось в суд по требованию прокуратуры.

— Анатолия Гомзякова единогласно оправдали в третий раз, — сообщает корреспонденту КП-Новосибирск адвокат оправданного Михаил Сучков.

Напомним, случилась история еще три года назад. В апреле 2020 Анатолий Гомзяков пришел в гости к своему знакомому маркетологу Алексею Хребтову. Мужчины вместе выпивали и вели прямой эфир в соцсетях. А на утро под окнами многоэтажки обнаружили тело хозяина квартиры. Тогда блогер попал под подозрение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске суд в третий раз допросил блогера Гомзякова, обвиняемого в убийстве подписчика

Дело уже несколько раз возвращали в прокуратуру (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber