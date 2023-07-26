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НовостиПроисшествия26 июля 2023 15:40

В Новосибирске суд в третий раз оправдал блогера Гомзякова, обвиняемого в убийстве подписчика

Новосибирского блогера Гомзякова, обвиняемого в убийстве подписчика, снова оправдали
Авторы (2):
Мария НОВИКОВА
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске суд в третий раз оправдал блогера Анатолия Гомзякова.

В Новосибирске суд в третий раз оправдал блогера Анатолия Гомзякова.

Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске суд в третий раз оправдал блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняли в убийстве подписчика. Ранее коллегия присяжных дважды признавала его невиновность, однако дело возвращалось в суд по требованию прокуратуры.

— Анатолия Гомзякова единогласно оправдали в третий раз, — сообщает корреспонденту КП-Новосибирск адвокат оправданного Михаил Сучков.

Напомним, случилась история еще три года назад. В апреле 2020 Анатолий Гомзяков пришел в гости к своему знакомому маркетологу Алексею Хребтову. Мужчины вместе выпивали и вели прямой эфир в соцсетях. А на утро под окнами многоэтажки обнаружили тело хозяина квартиры. Тогда блогер попал под подозрение.

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