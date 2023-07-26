Следователи начали проверку после того, как под Новосибирском перевернулся рейсовый автобус

Следователи начали проверку после того, как в Краснозерском районе Новосибирска перевернулся рейсовый автобус. Фото: "Краснозёрская Новь"

Следователи начали проверку после того, как в Краснозерском районе Новосибирска перевернулся рейсовый автобус. ДТП случилось 25 июля: в аварии пострадали 4 человека, их доставили в больницу.

— В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.

Проверку по данному факту начала также прокуратура. В ведомстве отметили, что автобус опрокинулся, наехав на щебень на участке ремонта дороги.

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