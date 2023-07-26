ГАИ Новосибирска: в ДТП в Октябрьском районе пострадала 10-летняя девочка

10-летняя девочка резко выбежала на дорогу. Фото: ГАИ Новосибирска.

Сбитым ребенком во дворе дома по улице Владимира Высоцкого в Новосибирске оказалась 10-летняя девочка — сообщили в городской Госавтоинспекции. ДТП произошло в 19 часов 26 июля.

— 47-летняя водительница «Хендай» сбила 10-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу из-за припаркованной машины. Пострадавшую с травмами увезли в больницу, — пояснили в ведомстве.

Инспекторы выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что во дворе дома в Октябрьском районе сбили ребенка. Пострадавшего увезли на скорой помощи. Очевидцы прислали фото с места ДТП.

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