Во дворе дома в Октябрьском районе Новосибирска сбили ребенка

Ребенка забрали медики. Фото: АСТ-54 Black в Telegram.

Вечером 26 июля во дворе дома в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль наехал на ребенка. Информация о ДТП появилась в телеграм-канале АСТ-54 Black.

— На улице Высоцкого водитель автомобиля сбил ребенка. Фельдшеры уже поместили пострадавшего в машину скорой помощи, — пишут подписчики канала.

На кадрах с места видно, как сотрудники скорой помощи грузят пострадавшего на носилки.

Официальной информации о ДТП пока нет. Фото: скрин канала.

Пока неясно, как произошло ДТП и какие травмы получил ребенок — в городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.

Ранее КП-Новосибирск писала: появилось видео, где минивэн сбивает 6-летнюю девочку на самокате в городе.

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