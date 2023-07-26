Во дворе дома в Октябрьском районе Новосибирска сбили ребенка

Ребенка забрали медики. Фото: АСТ-54 Black в Telegram.
Вечером 26 июля во дворе дома в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль наехал на ребенка. Информация о ДТП появилась в телеграм-канале АСТ-54 Black.
— На улице Высоцкого водитель автомобиля сбил ребенка. Фельдшеры уже поместили пострадавшего в машину скорой помощи, — пишут подписчики канала.
На кадрах с места видно, как сотрудники скорой помощи грузят пострадавшего на носилки.
Официальной информации о ДТП пока нет. Фото: скрин канала.
Пока неясно, как произошло ДТП и какие травмы получил ребенок — в городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.
Ранее КП-Новосибирск писала: появилось видео, где минивэн сбивает 6-летнюю девочку на самокате в городе.
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