Вылетел с дороги: под Новосибирском Nissan снес колонку с бетонным основанием

Водитель не справился с управлением. Фото: "Автобердск"/ВКонтакте.

В Бердске в среду, 26 июля, произошло ДТП. К счастью, без пострадавших, но с материальным ущербом: Nissan Fuga снес водонапорную колонку на углу двух улиц.

– Устройство с электронасосом, подающим подземную воду, пользовалось спросом у жителей многоэтажек вдоль улицы Рогачева и частного сектора на улице Красноармейской, – сообщает паблик «Автобердск» ВКонтакте. – Особенно, когда в этом районе аварийно отключали холодную воду.

Машина на полном ходу снесла колонку. Фото: "Автобердск"/ВКонтакте.

По словам очевидцев, иномарка ехала по Рогачёва. На перекрестке водитель не справился с управлением: машина вылетела на обочину в районе дома №92 по Красноармейская и буквально разнесла водопроводную колонку вместе с железобетонным основанием. От травм водителя защитили подушки безопасности.

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