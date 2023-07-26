Защита вице-мэра Новосибирска Скатова обжаловала штраф по делу о клевете

Защита вице-мэра Новосибирска Артема Скатова подала апелляцию на приговор по делу о клевете. Фото: личная страница Артема Скатова в соцсетях

Защита вице-мэра Новосибирска Артема Скатова подала апелляцию на приговор по делу о клевете. Напомним, Дзержинский районный суд признал Скатова виновным и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

— Сегодня подал апелляционную жалобу на приговор по Скатову Артему Вениаминовичу, — сообщил адвокат Артема Скатова Иван Рассолов ТАСС.

Защита настаивает на оправдании вице-мэра по данному делу. Сам вице-мэр также не признает свою вину.

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