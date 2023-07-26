Школьник из Новосибирской области сыграет в военном фильме

Момент съемок. Фото: "Черепановские вести"/ВКонтакте.

В Новосибирской области начались съемки полнометражного детского фильма «Кандаурские мальчишки» по одноименной повести Геннадия Михасенко. Одну из ролей в нем сыграет ученик черепановской школы.

– Матвей Силин прошел сложный кастинг и обучение актерскому мастерству и уже приступил к съемкам, – рассказали журналисты газеты «Черепановские вести».

Школьник вместе со съемочной командой уехал в Колывань. Там их встретил режиссер Денис Казанцев (киностудия «Краски») и прошла финальная примерка костюмов, во время которой ребята впервые увидели друг друга в образах. Первый съемочный день проходил в деревне Изовка – одной из семи основных локаций картины. Второй в селе Кандаурово.

В правительстве НСО сообщили, что на кастинг поступало 700 заявок, из которых выбрали трех главных героев и второго плана. Съемки планируют завершить осенью. «Кандаурских мальчишек» покажут в новосибирских кинотеатрах и, возможно, в других регионах страны.

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