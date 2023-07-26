Александр Аксёненко добивается перевода дороги Новосибирск - Кочки - Павлодар в статус федеральной

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Накануне встречи с министром транспорта РФ Александр Аксёненко помониторил стоимость железнодорожных билетов в южном направлении. Его шокировали августовские цены на поездку из Новосибирска в Сочи.

- Семье из четырех человек туда-обратно на плацкарте придется заплатить около 60 тысяч рублей (с учетом школьных и детских льгот). Вряд ли можно назвать эту историю бюджетной для семьи со средним заработком. Обратил внимание министра на эту ситуацию. Министр обещал обсудить данное направление с руководством РЖД. Хотя особо не обнадеживал, потому что инфляция и снижение потока, который был «до того», - написал на своих страницах в соцсетях парламентарий.

Также на встрече с минтранспорта он поинтересовался судьбой трассы, идущей на Павлодар через Новосибирск, Кочки и Карасук.

- Эта трасса находится в областной собственности, хотя по этому направлению ежедневно движется огромное количество фур, нагрузка колоссальная, и по сути транспортная магистраль существует, а по факту является областной дорогой, - отмечает Александр Аксёненко.

Депутат уверяет, что попробует добиться перевода этой автодороги в статус федеральной. Говорит, министр напомнил ему о моратории на перевод дорог в федеральную собственность.

- В соответствии со стратегией Минтранса создается опорная сеть по каждому виду транспорта, в том числе автомобильных дорог. Опорная сеть автомобильных дорог насчитывает 136 тысяч километров (64 - федеральные, все остальное - крупнейшие региональные дороги). И задача - к следующему году довести нормативное состояние в агломерациях до 80%, нормативное состояние региональных - до 50%. Если перевести на федеральный уровень еще одну дорогу, значит опуститься по этим показателям. Поэтому принято решение отработать по существующему списку опорной сети. Если возможность расширить список появится, то, как сказал министр, дорога Новосибирск - Кочки - Павлодар находится в поле зрения федеральных властей, - поделился результатами встречи со своими подписчиками депутат.