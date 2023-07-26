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НовостиПроисшествия26 июля 2023 12:28

Новосибирца будут судить за незаконную продажу краснокнижного осетра

Житель Новосибирска оказался на скамье подсудимых за продажу сибирского осетра
Данила ШУЛЯК
Местный пытался незаконно продать краснокнижного осетра.

Местный пытался незаконно продать краснокнижного осетра.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит дело местного жителя — тот пытался незаконно продать сибирского осетра, занесенного в красную книгу. О преступлении сообщили в пресс-службе суда.

— Органы предварительного расследования обвиняют мужчину в незаконной продаже особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и охраняемым международными договорами страны. Речь об одном сибирском осетре массой 3780 граммов, — сообщили в органе.

По такой статье мужчине могут грозить обязательные, исправительные или принудительные работы со штрафом до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от года до четырех лет.

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