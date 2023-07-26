Новосибирца будут судить за незаконную продажу краснокнижного осетра

Местный пытался незаконно продать краснокнижного осетра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит дело местного жителя — тот пытался незаконно продать сибирского осетра, занесенного в красную книгу. О преступлении сообщили в пресс-службе суда.

— Органы предварительного расследования обвиняют мужчину в незаконной продаже особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и охраняемым международными договорами страны. Речь об одном сибирском осетре массой 3780 граммов, — сообщили в органе.

По такой статье мужчине могут грозить обязательные, исправительные или принудительные работы со штрафом до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от года до четырех лет.

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