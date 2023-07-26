В ГАИ Новосибирской области показали видео погони за пьяным угонщиком «Семерки»

За 23 года житель Черепановского района не раз попадался на угоне. Фото: областная ГАИ.

В Черепаново Новосибирской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя «Жигулей» без прав — он угнал машину. Подробности погони и ролик с места опубликовали в областной Госавтоинспекции.

— На одной из улиц города Черепаново гражданин заметил автомобиль с открытой дверью и ключами. Мужчина завел автомобиль и поехал домой — в соседнее село. Водителя остановили ночью 25 июля, — уточнили в ведомстве.

Нетрезвый водитель отказался от освидетельствования — его доставили в полицию. Задержанным оказался 23-летний неоднократно судимый местный житель.

На угонщика завели административное и уголовное дела — за езду без прав и отказ от экспертизы, а также за угон без цели хищения. До решения суда его определили в спецприемник.

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