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НовостиПроисшествия26 июля 2023 11:54

В ГАИ Новосибирской области показали видео погони за пьяным угонщиком «Семерки»

Под Новосибирском инспекторы ГАИ записали на видео преследование угонщика «Семерки»
Данила ШУЛЯК
За 23 года житель Черепановского района не раз попадался на угоне. Фото: областная ГАИ.

За 23 года житель Черепановского района не раз попадался на угоне. Фото: областная ГАИ.

В Черепаново Новосибирской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя «Жигулей» без прав — он угнал машину. Подробности погони и ролик с места опубликовали в областной Госавтоинспекции.

— На одной из улиц города Черепаново гражданин заметил автомобиль с открытой дверью и ключами. Мужчина завел автомобиль и поехал домой — в соседнее село. Водителя остановили ночью 25 июля, — уточнили в ведомстве.

Нетрезвый водитель отказался от освидетельствования — его доставили в полицию. Задержанным оказался 23-летний неоднократно судимый местный житель.

На угонщика завели административное и уголовное дела — за езду без прав и отказ от экспертизы, а также за угон без цели хищения. До решения суда его определили в спецприемник.

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