В Новосибирской области участники СВО смогут получить среднее профобразование

Участникам СВО предоставлено преимущественное право на поступление в образовательные организации среднего профобразования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области участникам СВО предоставлено преимущественное право на поступление в образовательные организации среднего профобразования. Коснется это также детей участников СВО.

— Изменения в федеральное законодательство предоставляют преимущественное право приема на обучение участников СВО при прочих равных условиях, то есть — при возникновении ситуации, когда рейтинг поступающих, претендующих на одно бюджетное место, будет одинаков, данные граждане будут выбраны для зачисления из списка поступающих в первую очередь. Министерство образования региона будет внимательно следить за ходом приемной кампании, — отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

При поступлении в колледжи и лицеи в качестве индивидуальных достижений будут учитываться прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации, а также участие в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом при участии в СВО.

В областном минобре рассказали, что сейчас количество заявлений, принятых от абитуриентов составляет около 20 тысяч. Учиться чаще всего идут на дизайн (в том числе — графический дизайн), коммерцию, направления железнодорожной и нефтегазовой отрасли, логистику, биохимическое производство, информационные технологии и торговлю.

Приемная компания в учреждениях профобразования продлится до 15 августа, при наличии свободных мест — до 25 ноября.

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