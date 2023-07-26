Буквы смыло дождями: житель Новосибирска попросил обновить стелу героям-панфиловцам

Буквы на стеле уже едва заметны. Фото: ЦУР Новосибирской области/ВКонтакте.

Новосибирца возмутило состояние паспорта улицы Героев-Панфиловцев. Он сфотографировал аварийное состояние стелы и выложил фото в паблике «ЦУР Новосибирской области» ВКонтакте.

– На паспорте улицы Героев-Панфиловцев все выцвело и закрыто ветками. Странное отношение к участникам Великой Отечественной войны, – написал мужчина.

Специалисты мэрии Новосибирска ответили, что информация передана в профильные структуры городской администрации: «Специалисты постараются ответить до 31 июля».

Уточним, стелу в последний раз ремонтировали весной 2020 года – ко Дню Победы. За это время солнце, дождь и снега привели его состояние в негодность.

Еще об одной стеле – посвященной 9-й Гвардейской Дивизии (ул. Троллейная, 130а) – написала в ЦУР другая жительница Новосибирска. Женщина указала, что в паспорте объекта указано начало и окончание ремонтных работ – март и май 2023 года соответственно. Но до сих пор ничего не сделано. Специалисты мэрии ответили, что прокомментируют сообщение до 1 августа.

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