Появилось видео, где минивэн сбивает 6-летнюю девочку на самокате в Новосибирске

Авария обошлась без серьезных травм. Фото: ГАИ по Новосибирску / Архив КП.
Очевидцы рассказали подробности аварии в Первомайском районе Новосибирска, где минивэн сбил 6-летнюю девочку на самокате. На кадрах с дворовых камер видеонаблюдения видно, как после столкновения девочка отлетает на несколько метров. Ролик появился в распоряжении КП-Новосибирск.
— Мы видели, что машина ехала вдоль дома медленно — водитель постоянно притормаживал. Девочка на самокате вылетела на большой скорости и внезапно. Из-за малого веса школьницы и траектории движения так и получилось, что девочка далеко отлетела, — рассказывает КП-Новосибирск очевидец. — К счастью, кроме ссадин и ушибов травм у нее нет.
По словам местных жителей, после столкновения водитель сразу вышел из авто, осмотрел девочку, вызвал скорую и связался с мамой. Все вопросы взрослые урегулировали на месте.
Водитель извинился и пообещал помочь с покупкой лекарств.
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