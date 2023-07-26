Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске женщину придавило выпавшей дверью автобуса

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как выпавшая дверь автобуса придавила женщину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как выпавшая дверь автобуса придавила женщину. ЧП случилось 26 июля на остановке «Магазин Маяк» на улице Фадеева. Пострадавшую женщину доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы.

— Доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей), — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Проверку после случившегося начала также прокуратура. Ведомство даст оценку соблюдения перевозчиком требований безопасности при осуществлении перевозки пассажиров.

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