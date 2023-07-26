Андрей Травников поручил повысить транспортную доступность микрорайонов Калининского района Новосибирска. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников поручил повысить транспортную доступность микрорайонов Калининского района Новосибирска. Глава региона отметил, что с транспортом в городе нет таких масштабных проблем, как с развитием уличной сети.

— Исходя из наличия проектной документации, первое решение уже принято: в этом году должны начаться работы по продлению улицы Богдана Хмельницкого в сторону Клюквенного. В следующем году мы выделим финансирование на начало реализации проекта по строительству недостающего участка, реконструкции улицы Георгия Колонды. Далее, в перспективе, поставил задачу городу приступить к разработке проектной документации на продление Красного проспекта, и вместе с областным минтрансом принять решение, чем он будет заканчиваться. В идеале — выходом на Северный обход, — рассказал Андрей Травников.

Глава региона также отметил, что не видит смысла в наличии железнодорожной ветки в Калининском районе, и что необходимо искать решение по ликвидации этой железной дороги. Это поспособствует развитию сети общественного транспорта.

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