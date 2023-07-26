Новосибирск получит областную финансовую поддержку на комплексный ремонт дорог и тротуаров. Фото: правительство НСО.

В ходе рабочей поездки в Калининский район Новосибирска губернатор НСО Андрей Травников обозначил приоритеты финансовой поддержки ремонтных работ со стороны властей области. Глава региона обсудил со специалистами мэрии города то, как улучшить подход к комплексной реконструкции городских дорог. Включая ремонт проезжей части, тротуаров и газонов. Прошло выездное совещание на улице Богдана Хмельницкого.

Андрей Травников подчеркнул, что работы нужно планировать комплексно. По его словам, проводя ремонт проезжей части в рамках нацпроекта Безопасные качественные дороги», можно добавлять средства и сразу же менять бордюры. А также приводить в порядок газоны. Глава области предложил выбирать для таких работ основные улицы города.

– Заходим в ремонт какой-то улицы, сразу нужно подумать, какие элементы реконструкции добавить. Где-то карманы для парковки, где-то разгонные полосы, где-то одновременно светофорный объект запланировать под реконструкцию. Обратите на это внимание. Вопрос финансирования я готов поддержать, в сумме удорожание будет небольшое, а эффект будет, – сказал губернатор.

В правительстве Новосибирской области напомнили, что на улице Богдана Хмельницкого в период с 2018 по 2020 годы выполнили реконструкцию газонов. Общая площадь работ составила 3400 квадратных метров. Речь идет об участке от дома № 14 Краснодонского переулка, четной стороны улицы.

В этот раз на выездном совещании Андрею Травникову представили проект завершения реконструкции газонов на Богдана Хмельницкого. В планах провести работы от улицы Танковой до улицы Учительской. Их общая площадь составит 19 тыс. квадратов.

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