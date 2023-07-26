В Бердске объявили школы с лучшими результатами по ГИА и ЕГЭ в 2023 году

Назвали лучше школы Бердска по итогам ГИА и ЕГЭ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Бердске подвели итоги экзаменов у 9 и 11 классов — стали известны школы с наибольшим количеством отличников. Об этом сообщает издание Infopro54 со ссылкой на руководителя городского управления образования Михаила Каркавина.
В 2023 году ГИА и ЕГЭ сдавали 1369 учащихся. Среди 11-классников лучшие результаты показали ребята из школ №1, №22 и из экономического лицея. По результатам за профильную математику отличились школы №6, №7, №1 и экономический лицей.
Высшие баллы ГИА по русскому языку заработали ученики школ №1, №2, №12 и лицеев — №6 и №7. Математику лучше других знают бердчане из школ №1, №2, №12 и лицея №6.
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