В Новосибирске на Большевистской установили еще одну камеру для фиксации нарушений ПДД

Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД появился на улице Большевистской. Фото: ГКУ НСО ЦОДД
Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД появился на улице Большевистской в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном Центре организации дорожного движения.
Камеру установили по адресу Большевистская, 270. Этот участок считается аварийно-опасным.
Новый комплекс фиксирует превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения.
− Установка комплекса обусловлена необходимостью снижения аварийности на данном участке и повышения концентрации внимания водителей, − подчеркнули в ГКУ НСО ЦОДД.
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