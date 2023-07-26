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НовостиОбщество26 июля 2023 9:49

В Новосибирске на Большевистской установили еще одну камеру для фиксации нарушений ПДД

Участок признан аварийно-опасным
Анастасия ХРОМЫХ
Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД появился на улице Большевистской. Фото: ГКУ НСО ЦОДД

Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД появился на улице Большевистской. Фото: ГКУ НСО ЦОДД

Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД появился на улице Большевистской в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном Центре организации дорожного движения.

Камеру установили по адресу Большевистская, 270. Этот участок считается аварийно-опасным.

Новый комплекс фиксирует превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения.

− Установка комплекса обусловлена необходимостью снижения аварийности на данном участке и повышения концентрации внимания водителей, − подчеркнули в ГКУ НСО ЦОДД.

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