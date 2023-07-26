Новосибирские врачи спасли студентку из Красноярска с редкой патологией спинного мозга

Зейнаб Рагимова и врач-нейрохирург, к.м.н. Шамиль Ахметьянов. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Новосибирские врачи из ННИИТО помогают справиться с редкой болезнью красноярке Зейнаб Рагимовой. Девушке 21 год, она будущий стоматолог. И у нее редкая болезнь - врожденный сколиоз.

- Впервые Зейнаб прооперировали из-за сколиоза в 16 лет - деформация достигла 38 градусов, - рассказали в Новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. - Все прошло хорошо, девушка восстановила здоровье, но спустя время у нее снизилась чувствительность в ногах, появилось нарушение функции тазовых органов, слабость в левой стопе и стала сильно болеть поясница.

В прошлом году девушку снова обследовали в новосибирской больнице. И обнаружили редкую патологию - синдром фиксированного спинного мозга, который вызван сильным натяжением: он встречается в 0,8-1,4 случаев на 1000 новорожденных детей.

Зейнаб прооперировали повторно и через неделю уже выписали домой с улучшением в состоянии здоровья. Девушка очень благодарна новосибирским врачам за возможность жить полноценной жизнью.

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