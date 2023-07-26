Под Новосибирском сотрудники ГИБДД остановили пьяного парня на угнанном авто

Новосибирца поместили в спецприемник до решения суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Черепаново Новосибирской области сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ», за рулем которого сидел 23-летний парень. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилась еще одна интересная деталь – автомобиль был угнан.

Инцидент произошел ночью 25 июля. В ходе общения с сибиряком выяснилось, что он не имеет водительских прав и не является владельцем этой машины.

− От освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Полицейские доставили водителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 23-летний житель Черепановского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за угон автомобиля, − рассказали в ГУ МВД России по региону.

Оказалось, что молодой человек увидел автомобиль с открытой дверью и ключами на одной из улиц в Черепаново. Он завел машину и поехал на ней домой в соседнее село.

Полицейские разыскали владелицу отечественного авто. Она даже не заметила, что ее «железного коня» угнали.

В отношении новосибирца составили административный материал за езду без прав и отказ от прохождения медосвидетельствования. Его поместили в спецприемник до решения суда. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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